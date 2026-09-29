Kütahya'da sanat sokağına hazırlık: belediye başkanı sahada

Kent konseyi merkezinde değerlendirme

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek Merkez Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu ve merkezde çalışan sanatçılarla bir araya geldi. Görüşmede merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı.

Ziyaretin içeriği:

Kahveci, sanat merkezindeki atölye ve projelerin işleyişini dinleyip ihtiyaçlar konusunda notlar aldı. Sanatçılarla yapılan görüşmelerde, üretim ve sergi imkanlarının genişletilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Sanat sokağına yönelik değerlendirmeler:

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılması planlanan Sanat Sokağı ve çevresinde Kahveci tarafından fiziksel düzenlemeler ve estetik iyileştirmeler üzerinde incelemeler gerçekleştirildi. Alanın daha işlevsel hale getirilmesi için yapılabilecek düzenlemeler değerlendirildi ve sanatın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinin önemi vurgulandı.

Kahveci, Sanat Sokağı'nın Kütahya'nın kültür ve sanat hayatına hareketlilik kazandıracağını belirterek, sanatçıların eserlerini vatandaşlarla buluşturabileceği mekanların önemine dikkat çekti ve sahada emeği geçenlere teşekkür etti.

İlgili ekiplerle ve sanatçılarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmaların açılış öncesi koordineli şekilde devam edeceği ifade edildi.

BAŞKAN KAHVECİ, SANAT SOKAĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU