kütahya’da seyyar arabayla karşıya geçen kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı yakınındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, sürücülüğünü İ.C. isimli kişinin yaptığı 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle seyyar arabasıyla birlikte yola savrulan şahıs ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı; kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinde, çarpmanın ardından ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan sürücü İ.C. ile yolcu O.I. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanlarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldılar.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor ve trafik yönünden gerekli işlemler yapıldı. Tanık ifadeleri ve bulgular doğrultusunda kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

KÜTAHYA'DA FECİ KAZA: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ