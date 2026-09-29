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Kütahya'da tarihi çarşıda iş yerinde saldırı: 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokak'ta hediyelik eşya dükkanında çalışan 51 yaşındaki Nalan Temelkıran bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:42

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da tarihi çarşıda iş yerinde saldırı: 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay yeri ve ilk bulgular:

Kütahya'nın Pirler Mahallesindeki tarihi Germiyan Sokak üzerinde bulunan bir hediyelik eşya dükkanında meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 51 yaşındaki Nalan Temelkıran iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Temelkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ön incelemede mağdurun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu kaydedildi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morgu'na götürüldü.

Şüphelinin yakalanması:

Olayın hemen ardından kaçan şüpheli Salih T. hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve takip neticesinde zanlının Gaybiefendi Mahallesi'nde olduğu tespit edildi ve düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Emniyet ekipleri olayın detaylarını aydınlatmak üzere delil toplama, görgü tespitleri ve güvenlik kamera kayıtları üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Resmi makamlardan yapılacak açıklamalar sonrası soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler paylaşılacak.

KÜTAHYA’DA KADIN CİNAYETİ

KÜTAHYA’DA KADIN CİNAYETİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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