Kütahya'da üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada otomobil iki araç arasında sıkıştı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası:

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerinde tren garı yakınlarında meydana gelen kazada tır, otomobil ve açık kasa kamyonet karıştı. Çarpışma sonucu otomobil iki araç arasında kaldı ve ön ile arka bölümlerinde ağır hasar oluştu.

Kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, kazaya 43 ABF 336 plakalı tırın önündeki araca çarpması yol açtı. Kazaya ayrıca 06 DIB 152 plakalı otomobil ile bir açık kasa kamyonet de dahil oldu. Otomobilin iki araç arasında sıkışmasıyla sürücü araç içinde kaldı.

Müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan sürücü H.O. çıkarıldı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

KÜTAHYA'DA TIR, OTOMOBİL VE AÇIK KASA KAMYONETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.