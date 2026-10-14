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Kütahya'da üst geçitte zincirleme çarpışma: sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda tır, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kütahya'da üst geçitte zincirleme çarpışma: sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki üst geçitte meydana gelen zincirleme kazada, 43 ABF 336 plakalı tırın önündeki araca çarpması sonucu üç araç birbirine girdi. Kazaya tırın yanı sıra 06 DIB 152 plakalı otomobil ile bir açık kasa kamyonet karıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, iki aracın arasında kalarak ön ve arka bölümlerinde ağır hasar aldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı ve çalışmalara başladı. Kazanın ayrıntıları ve olası nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Müdahale ve yaralının durumu:

Otomobilde sıkışan sürücü H. O., itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazada yaralanan kişi sayısının 1 olduğunu bildirdi. Bölgedeki ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kütahya&#039;da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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