Sergi açıldı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, Hüsn-i Hat sanatına odaklanan bir sergi sanatseverlerle buluştu. Sergide, hattat Mahmut Şahin'in Kütahya'da 14 yıl boyunca verdiği eğitimin meyvelerini taşıyan eserler yer alıyor. Toplam 45 eserten oluşan karma sergide; Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibar kullanıldı.

Katılımcılar ve eserler:

Sergide Ahmet Türk, Süleyman Kartal, Ali Yılmaz, Kadriye Özkul, Hatice Bütün ve Şengül Bütün'ün Hüsn-i Hat çalışmaları sergilendi. Açılışa DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak de katıldı. Hattat Ahmet Türk, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Mahmut Şahin'in Kütahya'ya düzenli gelişi ve eğitime katkısına dikkat çekti. Türk, sergiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Hüsn-i Hat sanatını Kütahya’mıza 14 yıl boyunca gelip emek veren, icazette hattatlar yetiştiren Hattat Mahmut Şahin hocamızın da kulaklarını çınlatalım. Sergimiz 45 eserden oluşmaktadır. Karma bir sergi".

Hat sanatının önemi ve üniversitenin rolü:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sergide yer alan eserler üzerinden Hüsn-i Hat sanatının İslam medeniyetindeki yerine vurgu yaptı. Kızıltoprak, "Hat, İslam medeniyetinin en incelikli ve en kadim sanat dallarından birisidir. Hat bir yazıdır ama aynı zamanda bir estetiktir, tefekkürdür. Bütün bunlarla birlikte ortaya çıkan bir sanat disiplinidir. İlimle, irfanla ve gönülle yoğrulmuştur" ifadelerini kullandı. Rektör, eserlerin Kütahya'nın sanat birikimini yansıttığını ve hat sanatının Kur'an'a duyulan hürmetle geliştiğini belirtti.

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nde verilen hat sanatı eğitiminin önemine değinilen söyleşide, Ahmet Türk'ün atölye çalışmalarına katkıları ve eğitimin sürdürülebilirliği öne çıktı. DPÜ temsilcileri, serginin yalnızca geçmişi yansıtmakla kalmayıp güncel üretimi görünür kıldığını vurguladı.

Gelecek için hedefler:

Organizasyon, geçmiş ile bugün arasında bir kültürel köprü kurmayı amaçladığını gösterdi. Kızıltoprak, emeği geçenlere teşekkür ederek genç kuşakların bu sanat dalına yönelmesini ve ileride öğrencilerin de eserleriyle yer alacağı sergiler düzenlenmesini temenni etti. Üniversite yetkilileri ve katılımcılar, hat sanatına yönelik ilginin hem Kütahya'da hem de ülke genelinde artmasını dilediklerini belirtti.

Bu sergi, geleneksel Türk-İslam sanatlarının korunması ve genç sanatçıların yetiştirilmesi bağlamında önemli bir adım olarak sunuluyor. İzleyiciler, hem ustaların hem de eğitim süreçlerinin ürünü olan çalışmaları yakından görme fırsatı buluyor.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNDE (DPÜ), HATTAT MAHMUT ŞAHİN’İN KÜTAHYA’DA YETİŞTİRDİĞİ ALTI HATTATIN HÜSN-İ HAT ESERLERİNDEN OLUŞAN SERGİ, SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.