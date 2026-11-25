Valiler kararnamesiyle gerçekleşen atama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi, Kütahya Valiliğinde görev değişimine yol açtı. Resmî Gazete'de ilan edilen kararnameye göre Muş Valisi Avni Çakır, Kütahya'nın yeni valisi olarak atandı. Mevcut vali Musa Işın ise Kahramanmaraş Valiliğine getirildi.

Avni Çakır'ın mesleki geçmişi ve eğitimi:

Avni Çakır, 1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990'da mülki idare amirliği mesleğine Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak başladı.

Meslek yaşamında Manisa'nın Selendi ve Bolu'nun Kıbrıscık ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Çakır, Sivas'ın Akıncılar, Kars'ın Akyaka ve Yozgat'ın Çayıralan ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 2002'de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında mülkiye müfettişi olarak göreve başladı ve 2003'te mülkiye başmüfettişliğine yükseldi.

Çakır, mesleki gelişimi için yurtdışı eğitimleri de aldı: 1992'de İngiltere'de sekiz ay süreyle eğitim gördü, 2010'da ise ABD'deki Northern Illinois University'de Kamu Yönetimi ve Liderlik programına katıldı. 2017'de İçişleri Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirliği görevine atandı ve sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürüttü.

9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğine atanan Çakır, bu görevi 17 Haziran 2020 - 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında sürdürdü. 10 Ağustos 2023 tarihli kararnamede ise Muş Valiliğine atanmış, 18 Ağustos 2023'te görevine başlamıştı. Yaklaşık üç yıllık Muş valiliği döneminin ardından Çakır, yeni kararnameyle Kütahya Valiliğine atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Çakır, iyi derecede İngilizce biliyor.

Kütahya'da devir teslim ve beklenen süreç:

Yeni atama ile birlikte Kütahya'da Vali Musa Işın dönemi sona ermiş oldu. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından Avni Çakır'ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. Yerel yönetim ve valilik teşkilatı içinde yapılacak devir teslim süreciyle birlikte yeni yönetime hızlı bir geçiş planlanıyor.

Valiler Kararnamesi kapsamında birçok ile ilişkin atamalar Resmî Gazete'de yayımlandı; Kütahya'daki değişiklik de bu genel kararlar dizisinin bir parçası olarak kayıtlara geçti.

KÜTAHYA'NIN YENİ VALİSİ AVNİ ÇAKIR OLDU