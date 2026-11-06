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Kütahya'da yemekten etkilenen 70 hastane personeli taburcu edildi

Kütahya Şehir Hastanesi'nde tavuk yiyen 70 personel rahatsızlandı; tedavileri tamamlandı, taburcu edildiler. Yemekten numune alınarak soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kütahya'da yemekten etkilenen 70 hastane personeli taburcu edildi

olayın gelişimi:

İddiaya göre, dün Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli personel, tükettikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 personel hastanenin acil servisine başvurdu.

tedavi ve taburculuk süreci:

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından ilk etapta 60 personel taburcu edildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve onlar da daha sonra taburcu edildi. Böylece gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuran tüm personelin tedavileri tamamlanmış oldu.

inceleme ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak personelin yediği yemekten numune alındığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KÜTAHYA&#039;DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN 70 PERSONELİN TAMAMININ TABURCU...

KÜTAHYA'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN 70 PERSONELİN TAMAMININ TABURCU EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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