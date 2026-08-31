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Kütahyalı karateciler Basel'de iki madalya ile döndü

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü'nden Ceyla Topatan ve Yüsra Bozbey, 16. Basel Open'da U14 ve ümit kata kategorilerinde ikinci ve üçüncülük elde etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kütahyalı karateciler Basel'de iki madalya ile döndü

Kütahyalı sporculardan uluslararası arenada madalya başarısı

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 16. Uluslararası Basel Open Karate Turnuvasında Kütahyalı sporcular önemli dereceler elde etti. Organizasyona katılan sporcular, kulüp ve il temsilcilerinin göğsünü kabarttı.

Turnuvanın genel görünümü:

Turnuvaya 18 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katıldı ve farklı yaş kategorilerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Organizasyon, katılımcı yoğunluğu ve rekabet seviyesiyle dikkat çekti.

Sporcuların performansı:

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Ceyla Topatan ve Yüsra Bozbey, antrenörleri Mustafa Oğulcan Alımcı eşliğinde kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Ceyla Topatan, U14 Kadın Ferdi Kata kategorisinde ikinci olurken, Yüsra Bozbey Ümit Kadın Ferdi Kata kategorisinde üçüncü oldu.

Her iki sporcu da elde ettikleri derecelerle hem Kütahya'yı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti; performansları, bölge sporunun gelişimi açısından önemli görüldü.

Kurumdan tebrik ve beklentiler:

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ceyla Topatan ve Yüsra Bozbey ile antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı'yı azim, emek ve disiplinleri nedeniyle tebrik etti ve başarılarının devam etmesini diledi.

KÜTAHYALI KARATECİLERDEN İSVİÇRE’DE ÇİFTE MADALYA

KÜTAHYALI KARATECİLERDEN İSVİÇRE’DE ÇİFTE MADALYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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