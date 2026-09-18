Kütahyalı Kıbrıs gazisi Halil Çil son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi süreci ve vefatı:

Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Halil Çil dün akşam saatlerinde Emet ilçesindeki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Resmi ve askeri tören ayrıntıları:

Kıbrıs gazisi Halil Çil için Emet ilçesinde düzenlenen resmi ve askeri tören kapsamında tabutu Türk bayrağına sarılı olarak Babuk Bey Camii'ne getirildi. Cuma namazını müteakip camide düzenlenen cenaze törenine, Emet Kaymakam Vekili ve Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, askeri erkan, gaziler, protokol üyeleri, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Emet İlçe Müftüsü Umur Balcı kıldırdı. Namazın ardından Halil Çil'in tabutu askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı ve merhum, Emet İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tören boyunca merhumun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti; MHP Emet İl Genel Meclisi Üyesi olan oğlu Mustafa Çil ile diğer yakınlar törene katılanlarla taziyeleri karşıladı. Vatandaşlar ve protokol üyeleri Çil'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

KÜTAHYA'DA 73 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ HALİL ÇİL, DÜZENLENEN RESMİ VE ASKERİ TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.