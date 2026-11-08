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Kütahya'nın mahalle hafızasını tuvale taşıyan sergi

Ressam Bayram Yıldız'ın yaklaşık 30 sulu boyası 'Kütahya'nın Evleri' sergisi, Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde kentin kaybolan mahalle kültürünü canlandırıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'nın mahalle hafızasını tuvale taşıyan sergi

Kütahya'nın evleri sergiyle belleğe taşındı

Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen törenle açılan 'Kütahya'nın Evleri' sergisi, kentin tarihî dokusunu ve mahalle yaşamını sanat diliyle görünür kıldı. KÜSAD Başkanı ve ressam Bayram Yıldız tarafından uzun soluklu çalışmaların ürünü olarak hazırlanan sergide, yaklaşık 30 sulu boya eser yer alıyor.

Sergi, Kütahya'nın farklı mahallelerinden derlenen konaklar, geleneksel mimari örnekleri ve zaman içinde değişime uğramış yapıları tuvale taşıyarak ziyaretçilere kentin geçmişine dair görsel bir yolculuk sunuyor. Açılışa Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak (DPÜ Rektörü), sanat çevrelerinden isimler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

eserlerin odağı ve teknik yaklaşım:

Yıldız'ın eserlerinde ağırlıklı olarak sulu boya tekniği kullanıldı; bu tercih, yapıların yüzeylerindeki dokuyu, renk geçişlerini ve mekan atmosferini yansıtmak için öne çıktı. Resimler, kentin bir dönemine tanıklık eden; kimi hâlen ayakta duran, kimi ise yalnızca anılarda kalan evleri kayıt altına alıyor.

Ziyaretçiler sergide, sade fakat ayrıntılı fırça izleri ve suyun yarattığı transparan tonlarla kurgulanmış kompozisyonlar aracılığıyla Kütahya'nın mimari mirasıyla kurulan duygusal bağı hissedebiliyor.

tarih, kimlik ve komşuluk vurgusu:

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya evlerinin Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Germiyanoğlu Beyliği'ne dek uzanan medeniyet izlerini taşıdığına dikkat çekti. Kızıltoprak, yapıların yalnızca taş ve ahşap değil, aynı zamanda 'geçmişin yaşam kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve estetik anlayışını' yansıttığını söyledi.

Konuşmasında Kızıltoprak, sergide betimlenen evlerin sahiplerinden hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve müzenin adının taşıdığı sanatçıya da teşekkür ederek Ahmet Yakupoğlu'nu andı. Kızıltoprak, Bayram Yıldız için şu ifadeleri kullandı: 'O hatıralarda kalanları suyla, renkle, fırçayla yaşatmaya çalışan bir Bayram Yıldız bey var.'

sanatla koruma ve gelecek kuşaklara aktarma:

Serginin sahibi ve KÜSAD Başkanı Ressam Bayram Yıldız, Kütahya'yı köklü bir kültür ve sanat merkezi olarak tanımlayarak, geleneksel mimarinin korunmasının ve tarihi konakların gelecek nesillere aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yıldız, hazırladığı eserlerle kentin geçmişine ışık tutmayı amaçladığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış programında Yıldız'ın dostları ile sanatseverler de sergiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle 'Kütahya'nın Evleri' sergisi resmen ziyarete açıldı.

Program, kentin mimari hafızasını sanat yoluyla kayıt altına alma ve tanıtma çabalarının bir örneği olarak değerlendirildi; sergi, ziyaretçilere hem görsel bir arşiv sunuyor hem de Kütahya'nın mahalle kültürünün önemine dikkat çekiyor.

&quot;KÜTAHYA&#039;NIN EVLERİ&quot; SERGİSİ, RESSAM AHMET YAKUPOĞLU MÜZESİ&#039;NDE DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.

"KÜTAHYA'NIN EVLERİ" SERGİSİ, RESSAM AHMET YAKUPOĞLU MÜZESİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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