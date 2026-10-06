Kütahya'nın mirası Eskişehir'de hayat buldu: sanat ve gelenekler ön planda

Kütahya kültür mirası Eskişehir'de

Kütahya'nın zengin kültürel mirası, sanatı ve yöresel değerleri, "Şehr-i Kütahya Kültür ve Sanat Sergisi" kapsamında Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, Kütahya Valiliği himayelerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kütahya Bilim Sanat Kültür ve Tanıtım Federasyonu (KÜTAF) organizasyonuyla düzenlendi.

açılış ve katılımcılar:

Serginin açılış törenine Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve eşi Emine Kahveci ile birlikte Kütahya Valisi Musa Işın, Eskişehir Vali Yardımcıları Ersin Emiroğlu ve Oğuz Şenlik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, protokol üyeleri, sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış, Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

sergi içeriği ve hedefleri:

Sergide Kütahya'nın geleneksel el sanatları, seramik ve çini örnekleri, bölgesel motifler ile kültürel öğeleri yansıtan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Organizasyon, Kütahya'nın kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve Eskişehir ile Kütahya arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eyüp Kahveci, açılışta yaptığı değerlendirmede Kütahya ile Eskişehir arasındaki dostluk bağlarının kültür ve sanat aracılığıyla derinleştiğini vurguladı ve Kütahya'nın değerlerini farklı şehirlerde tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. Program, serginin gezilmesi ve eserlerin incelenmesi ile sonlandı.

KÜTAHYA’NIN KÜLTÜREL MİRASI ESKİŞEHİR’DE SERGİLENDİ