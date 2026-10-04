Kütahya'nın ortak yarınına vurgu: Erbaş'tan seçim sonrası birlik çağrısı

Erbaş'tan seçim sonrası birlik çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) 100. yılında gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Seçimlerin anlamı ve teşekkür:

Erbaş, KUTSO'nun Kütahya'nın üretim ve ticaret hayatında bir asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, gerçekleştirilen seçimlerin Kütahya ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde emeği geçen teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Yeni döneme yönelik çağrı:

Erbaş, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Esin Güral Argat ile görev üstlenen komite ve meclis üyelerini tebrik etti. Seçimlerin geride kaldığını vurgulayarak bundan sonraki süreçte Kütahya için birlik içinde çalışma çağrısı yaptı.

"Bizim için mesele makam değil, memlekettir. Mesele şahıslar değil, Kütahya'nın geleceğidir." sözleriyle Erbaş, üretim, yatırım ve istihdam sağlayan kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Birliğimiz daim, Kütahya'mız güçlü, Türkiye'miz kudretli olsun. Kazanan Kütahya olsun." diyerek mesajını tamamlayan Erbaş, ilde ortak hedefler etrafında hareket etmenin önemini bir kez daha vurguladı.

AHMET ERBAŞ