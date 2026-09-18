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Kütahya'nın sanayi potansiyeli Ankara'da masaya yatırıldı

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Anadolu'nun kalkınması, bölgesel eşitsizlikler ve Kütahya'nın üretim rolünü görüştü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'nın sanayi potansiyeli Ankara'da masaya yatırıldı

Kütahya'nın sanayi potansiyeli Ankara'da masaya yatırıldı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında Anadolu'nun kalkınması, bölgesel eşitsizliklerin azaltılması ve sanayinin Anadolu şehirlerine yayılması konuları ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları:

Argat, toplantıda Anadolu'nun Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını güçlendirmede daha etkin bir rol oynamasının önemine vurgu yaptı. Bir iş insanı olarak yakından takip ettiği iki gelişmeyi aktaran Argat, çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanmasının doğu illerine yönelik yatırım beklentilerini ve yatırım iştahını artırabileceğini belirtti. Ayrıca sanayinin Marmara Bölgesi dışındaki Anadolu şehirlerine yönlendirilmesine yönelik yaklaşımın, üretimin coğrafi olarak daha dengeli dağılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Görüşmede, Anadolu'nun ekonomik kalkınması ve bölgesel dengesizliklerin azaltılmasının ülke genelinde üretim kapasitesinin yayılımıyla bağlantılı olduğu üzerinde duruldu. Argat, Türkiye'nin üretim kapasitesinin farklı bölgelere yayılmasının ekonomik dayanıklılığı artıracak önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Kütahya'nın rolü ve KUTSO'nun çalışmaları:

Argat, Kütahya'nın Türkiye'nin üretim gücünün Anadolu'ya yayılması sürecinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurguladı. Kentteki ekonomik birikim ve girişimcilik kapasitesinin yerel dinamiklerin ortak hareketiyle daha güçlü bir ivme kazanacağına dikkat çekti. KUTSO olarak, Kütahya iş dünyasını ortak hedefler etrafında bir araya getirerek yeni projeler geliştirmeye ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak fırsatları şehre kazandırmaya odaklandıklarını belirtti.

Toplantıda ayrıca Kütahya'nın üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyaretin sonunda Esin Güral Argat, Devlet Bahçeli'ye kabulü ve görüş alışverişi için teşekkür etti. Yapılan görüşme, Anadolu merkezli kalkınma ve bölgesel politikaların yerel paydaşlarla koordinasyonuna işaret eden somut bir adım olarak değerlendirildi.

KUTSO BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT, BAHÇELİ İLE KÜTAHYA EKONOMİSİNİ GÖRÜŞTÜ

KUTSO BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT, BAHÇELİ İLE KÜTAHYA EKONOMİSİNİ GÖRÜŞTÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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