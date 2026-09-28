Dolar 48,9775 +0,13%
Euro 55,8054 +0,11%
Bist 12.538,79 -2,80%
Altın Gram 6.595,63 -3,07%
EUR/USD 1,1388 -0,05%
Brent Petrol 99,47 +2,08%
--°

Kütahya'nın savate gururu: Elif Kaya Avrupa ikincisi

Plovdiv'de 23-27 Eylül 2026'de düzenlenen Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda Kütahya Ahmet Arabacı SK sporcusu Elif Kaya 70 kg'de Avrupa ikincisi oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kütahya'nın savate gururu: Elif Kaya Avrupa ikincisi

şampiyonanın ayrıntıları:

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 23-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Büyükler ve Gençler Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli takım önemli bir başarı ortaya koydu. Organizasyonda farklı kilo kategorilerinde toplam 13 madalya kazanıldı.

elif kaya'nın performansı:

Kütahya Ahmet Arabacı Spor Kulübü sporcusu Elif Kaya, 70 kilogram kategorisinde gösterdiği mücadele sonucunda turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Elde edilen bu derece, Kütahya için kayda değer bir gurur kaynağı oldu ve sporcunun kulübüne önemli bir başarı olarak döndü.

türkiye'nin madalya başarısı:

Türkiye, şampiyonada 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplam 13 madalyaya ulaştı. Altın madalya kazananlar arasında 56 kilogramda Zeynep Gültekin ve 52 kilogramda Rabia Karagöz yer alarak final gala müsabakalarında ülkeyi temsil etme hakkı kazandı.

Gümüş madalyayı kazanan sporcular şu şekilde sıralandı: 65 kilogramda Burak Damar, 60 kilogramda Emin Özbek, 48 kilogramda İrem Günel, 60 kilogramda Duygu Mengi, 70 kilogramda Elif Kaya ve 52 kilogramda Esma Nur Akgöçmen.

Bronz madalya elde edenler ise 75 kilogramda Abdülkadir Cebesoy, 80 kilogramda Hamza Berat Şenyurt, 70 kilogramda Büşra Çetinkaya, 56 kilogramda Burak Seymen Işık ve 60 kilogramda Perihan İnce oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular, antrenörler ve teknik ekip tebrik edildi; elde edilen sonuçlar, federasyon ve kulüpler için değerli bir gösterge olarak değerlendirildi.

ELİF KAYA

ELİF KAYA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilyurt'un yetiştirdiği Ömer Faruk dünya üçüncüsüne uzandı
images

Lise kız voleybol takımı Denizli'de ilk idmana çıktı
images

Yeni öğrenciler Manisa'nın mirasını adım adım tanıdı
images

Kanyonun izinde 15 kilometre: Kütahyalı dağcılar İkitaş'ta bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muhabir zirvedeki yıpranmış bayrağı kendi imkânlarıyla yeniledi

Batman'da teslimatta olan kargo kamyonunda çıkan yangın paketlere zarar verdi

Düğün takısında alışılmadık jest: çuval çuval fındık

Yüksek gerilim tellerine çarpan kuş anız yangınına yol açtı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi