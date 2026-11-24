Zafer Havalimanı'nda denetimler sürüyor

Kütahya Zafer Havalimanı, uçak bakım ve söküm faaliyetlerinde bölgesel bir merkez haline gelmek üzere adımlar atıyor. Projeyi yürütecek olan ES AMS Teknik A.Ş. için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemeler devam ediyor. Yetkilendirme süreçleri tamamlandıktan sonra havalimanında bakım ve söküm operasyonlarının başlatılması planlanıyor.

Denetim süreci ve saha ziyareti:

Kütahya Valisi Musa Işın denetimleri yerinde takip etti. Vali Işın'a AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, ilgili kurum müdürleri ve firma yetkilileri eşlik etti. SHGM denetçilerinin iki gün içinde incelemeleri tamamlaması öngörülüyor.

Üç aşamalı yatırım planı:

ES AMS Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gülecek projenin üç aşamada ilerleyeceğini açıkladı. Birinci aşamada arazi tahsisi, ikinci aşamada SHT-145 kapsamında hat bakım yetkisinin alınması, üçüncü aşamada ise bölgenin serbest bölge ilan edilmesi hedefleniyor. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından şirketin bakım ve söküm faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

Firma, SHT-145 yetkisini alması halinde havalimanında hem hat bakımı hem de daha kapsamlı bakım hizmetleri sunabilecek. Bu yetki, şirketin uluslararası standartlara uygun bakım faaliyetleri yürütmesine olanak tanıyacak.

Parça ayrıştırma ve ekonomi:

Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış veya hizmet dışı bırakılmış uçakların kontrollü şekilde sökülmesi ve parçaların ayrıştırılması hedefleniyor. Kurulacak tesiste parçaların sınıflandırılması, uygun koşullarda depolanması ve yeniden kullanılabilir parçaların değerlendirilmesi planlanıyor. Bu sayede havacılık sektörüne yönelik yedek parça tedariki ve bakım hizmetleri güçlendirilecek.

Vali Musa Işın, proje için Valilik olarak gerekli desteğin sağlandığını belirterek yatırımın hem Kütahya'ya hem de Türkiye'ye katkı sağlayacağını vurguladı. Bölgenin serbest bölge statüsü kazanmasıyla birlikte yatırımın uluslararası ölçekte faaliyet gösterebilecek bir yapıya ulaşması hedefleniyor.

Projenin tüm aşamaları hayata geçtiğinde Zafer Havalimanı, yolcu ve kargo taşımacılığının yanı sıra uçak bakım, söküm ve parça değerlendirme açısından da önemli bir merkez haline gelecek. Bu dönüşümün Kütahya ve çevre illerin ekonomisine katkı sağlaması ve Türkiye'nin bakım ile parça değerlendirme kapasitesine olumlu etki yapması bekleniyor.

KÜTAHYA'DA BULUNAN ZAFER HAVALİMANI'NIN UÇAK BAKIM VE SÖKÜM ALANINDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN PROJEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.