Kütahyaspor Zafer Kupası'yla 30 Ağustos etkinliklerine spor ruhu kattı

Kütahyaspor'un zaferi:

Kütahyaspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamındaki üçüncü Zafer Kupası maçında Uşakspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Mücadele Kütahya'da büyük heyecana neden oldu ve karşılaşmayı Vali Musa Işın ile il protokolü tribünden izledi.

maçın akışı ve skor:

Kütahyaspor, maç boyunca etkili bir oyun sergileyerek kontrolü elinde tuttu ve sonucu lehine çevirmeyi başardı. Karşılaşmanın genel görüntüsü ev sahibi takımın üstünlüğü şeklinde öne çıktı; alınan 2-1'lik galibiyet takımı kupaya taşıdı.

kupa töreni ve kutlama:

Karşılaşmanın bitişinin ardından sahada düzenlenen törende Zafer Kupası, Vali Musa Işın tarafından Kütahyasporlu oyunculara takdim edildi. Vali Işın, futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bu zafer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinliklerine sportif bir boyut kazandırdı ve Kütahya'da gerçekleştirilen organizasyonlara anlamlı bir katkı sundu.

KÜTAHYASPOR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ZAFER KUPASI KARŞILAŞMASINDA UŞAKSPOR'U 2-1 MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.