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Kutlamalar Efeler'de başladı, İstasyon Meydanı'nda törenle sürecek

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak başladı; program İstasyon Meydanı'ndaki tören ve gösterilerle sürecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kutlamalar Efeler'de başladı, İstasyon Meydanı'nda törenle sürecek

Efeler'de başlayan resmi tören

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Efeler ilçesindeki törende, Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Çelenk sunumunu takiben saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile programın ilk bölümü sona erdi.

Törene katılanlar ve protokol:

Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Garnizon Komutanı ve ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Metin Şimşek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, çelenk sunumunun ardından toplu anma ritüeline eşlik etti.

İstasyon Meydanı'ndaki resmi kutlama programı:

Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Valilik makamında gerçekleştirilecek tebrikat töreniyle devam edecek. Resmi program saat 10.30'da Efeler ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda yapılacak. Programda valinin, garnizon komutanının ve büyükşehir belediye başkanının bayram kutlamaları, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesi yer alacak.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından ödül töreni düzenlenecek; program kapsamında iki öğrenci şiir okuyacak ve folklor gösterileri sunulacak. Kutlamalar helikopter geçişi ve tören geçişiyle son bulacak, vatandaşlar ve kurum temsilcileri etkinliklere katılım sağlayacak.

AYDIN&#039;DA 29 EKİM KUTLAMALARI ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI

AYDIN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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