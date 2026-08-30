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Kutlamalar Van’da buluştu: 30 ağustos 104'üncü yıl dönümü

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, Valilik bahçesindeki çelenk töreniyle başlayıp Cumhuriyet Caddesi'ndeki etkinliklerle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kutlamalar Van’da buluştu: 30 ağustos 104'üncü yıl dönümü

Kutlamalar Van’da buluştu: 30 ağustos 104'üncü yıl dönümü

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle anıldı. Gün, Valilik bahçesindeki resmi ritüellerle başlayıp şehir merkezindeki programla sürdü.

Törenin akışı:

Tören, Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından kortej Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti; günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmanın ardından jandarma bandosunun mini konseri dinlendi.

Program daha sonra şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle zenginleştirildi; etkinlikler geçit töreni ile sona erdi.

Katılımcılar ve temsilciler:

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı ile askeri erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı. Resmi heyet ve katılımcıların bir araya geldiği kutlamalar, ilin geleneksel kutlama ritüellerine uygun biçimde gerçekleştirildi.

VAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

VAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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