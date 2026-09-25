Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına çağrı

Amed Sportif Faaliyetler’in maçlarının ardından kentte yükselen korna ve havai fişek kullanımı, toplum sağlığı, trafik düzeni ve ekosistem üzerinde yeni tartışmalar başlattı. Amed Sağlık Platformu ve çeşitli taraftar grupları ortak bir basın açıklamasıyla kutlamaların sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

sağlık ve çevre etkileri:

Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. İbrahim Azarak, her maçtan sonra yaşanan sevinç fırtınasının zaman zaman kontrolden çıktığını ifade etti. Azarak, "Bu sevinçte tabii ki bütün halkımız bu mutluluğu hak ediyor. Amedspor’un kentimizin bir değeri, kentimizin aynası olduğunu düşünüyoruz. Yalnız bu sevincin, yaşamı olumsuz etkileyecek ve zarar verecek boyuta gelmesi, bir sivil platform olarak bizi harekete geçirme noktasında itici güç oldu." dedi.

Azarak, kutlamalarda görülen yüksek korna sesleri, havai fişekler, hatta silah ve gerçek mermilerin kullanıldığı vakaların yaralanmalara neden olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların daha ileri boyutlara ulaşmaması gerektiğini vurguladı.

SES Diyarbakır Şubesi adına konuşan İlknur Ayık ise uzun süreli korna sesleri ve art arda patlatılan havai fişeklerin sadece gürültü yaratmadığını; hastaları, yaşlıları, bebekleri, çocukları, nöbetten çıkan sağlık emekçilerini ve dinlenmeye çalışan binlerce kişiyi etkilediğini kaydetti. Ayık, ayrıca hayvanların ani ve şiddetli seslerden ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekti.

Ayık, havai fişeklerin yol açtığı sorunların gürültüyle sınırlı kalmadığını; "ardında bıraktığı atıklar, havaya yayılan partiküller, yaygın is ve kuşlar ile diğer canlılar üzerindeki etkileri" nedeniyle kutlamaların ekolojik yönünün de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

taraftarların sorumluluğu ve trafik sorunu:

Taraftar grubu temsilcilerinden Metin Çindemir ise kutlamaların şehir içi ulaşımı ve trafik düzenini olumsuz etkilediğini vurguladı. Çindemir, çevre illerden gelen taraftarların maç sonrası çıkışlarda gecikmeler yaşadığını ve gece geç saatlere kadar trafikte kaldıklarını belirtti.

Çindemir, Amedspor’un geçen yıl Süper Lig’e yükseldiğini hatırlatarak taraftarların sevinme hakkına saygı duyduklarını; ancak son "son üç-dört maçta" sevincin ölçüsünün kaçtığının gözlemlendiğini ve bunun sağlık çalışanları ile diğer kurumların dikkatini çektiğini aktardı. Çindemir, "Biz Amedspor taraftarları Türkiye’de örneğiz" diyerek bundan sonra da örnek olunması gerektiğini söyledi ve tüm Amedspor sevdalılarından duyarlılık talep etti.

Basın açıklamasında vurgulanan ortak nokta, takım sevgisinin ve kutlamanın korunması gerektiği; ancak bu kutlamaların başkalarının sağlığısını, güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği oldu. Sivil toplum kuruluşları ve taraftar temsilcileri, kulüple iş birliği yaparak alternatif kutlama yöntemleri ve çıkış düzenlemeleri üzerinde çalışılmasını önerdi.

Yetkililer ve taraftar grupları, kent yaşamının ortak alan olduğu ve Amedspor sevgisinin bununla bağdaştırılarak sürdürülebileceği mesajını paylaştı. Ortak çağrı, kutlamalarda ölçünün korunması, tehlikeli uygulamalardan kaçınılması ve trafikteki düzenin sağlanması yönünde oldu.

AMEDSPOR’UN MAÇLARININ ARDINDAN KENTTE ARTAN KORNA VE HAVAİ FİŞEK KULLANIMI, TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİYLE GÜNDEMDE. KONUYA DAİR AÇIKLAMA YAPAN, AMED SAĞLIK PLATFORMU VE TARAFTAR GRUPLARI, TARAFTARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.