uğurlama töreni:

Umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan kafile, Çanakkale Havalimanı’nda gerçekleştirilen törenle dualar eşliğinde yolcu edildi. Törene umrecilerin yakınları ve din görevlileri katıldı; havaalanı terminalinde oluşan kalabalık vakit zaman duygusal anlara sahne oldu.

Uğurlama sırasında yapılan dualarda, yolcuların ibadetlerini huzur ve sağlık içinde yapmaları dilerken, sevdiklerinin gönüllerinin ferah olması temennisinde bulunuldu. Yolculuk öncesi son hazırlıklar ve vedalaşmaların ardından umreciler uçağa doğru yönlendirildi.

müftü yardımcılarının temennileri:

İl Müftü Yardımcıları Kamil Tuncel ile Sedanur Sezen, törende yapılan dualara katılarak umrecilere hayırlı yolculuklar dilediler. Müftü yardımcıları, umrecilerin ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içinde yerine getirmelerini ve umrelerinin makbul ve mebrur olmasını temenni etti.

Uğurlama töreni, kutsal yolculuğun yerel toplum için taşıdığı önemi bir kez daha gösterdi. Ailelerin ve din görevlilerinin dua ve destekleri, yolcuların manevi hazırlığını pekiştirdi ve havalimanında sıcak, dayanışmacı bir ortam oluştu.

UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN YOLA ÇIKAN UMRECİLER ÇANAKKALE HAVALİMANI’NDAN DUALARLA UĞURLANDI.