Dolar 50,1524 +0,06%
Euro 56,1239 -0,09%
Bist 11.250,05 -0,73%
Altın Gram 6.556,65 -1,15%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 98,24 -0,05%
--°

Kutsal yolculuğa uygulamalı hazırlık: Sivas’ta 189 umreci bilgilendirildi

Sivas İl Müftülüğü, 18 günlük programda 6 gruptan 189 umreciye ihramdan sa'ye kadar uygulamalı eğitim vererek yolculuk öncesi hazırlıkları tamamladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kutsal yolculuğa uygulamalı hazırlık: Sivas’ta 189 umreci bilgilendirildi

seminer hakkında:

Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uygulamalı umre hazırlık semineri, Sivas İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 18 günlük umre programı kapsamında, 6 gruptan oluşan 189 umreci seminere katıldı ve yolculuk öncesi bilgilendirildi.

eğitimin ana başlıkları:

Seminerde umre ibadetinin usul ve esasları anlatıldı; özellikle ihrama giriş, tavaf ve Safa ile Merve tepeleri arasındaki sa'y uygulamaları uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar bu uygulamalarla yolculuk öncesi pratik bilgiler edindi.

rehberlik ve destek:

İl Müftüsü Hasan Limon ile Müftü Yardımcısı Mehmet Koç katılımcılarla bir araya gelerek umre ibadetinin anlamı, uluslararası buluşma niteliği ve bu ibadetin sabır ile özveri gerektirdiğini vurguladı. Müftü Limon, din görevlilerinin umre süresince umrecilere her konuda destek sağlayacağını hatırlattı.

Seminer, uygulamalı gösterimler sayesinde katılımcıların yolculuk öncesi hazırlıklarını tamamlaması ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususları yerinde görerek öğrenmeleri amacıyla düzenlendi.

SİVAS’TA UMRE YOLCULARINA UYGULAMALI EĞİTİM

SİVAS’TA UMRE YOLCULARINA UYGULAMALI EĞİTİM

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta değerleriyle güçlü ailem projesinde kitap tahlili yapıldı
images

Endoskopik yöntemle 7 günlük bebekte koanal atrezi başarıyla giderildi
images

Kocaeli'de mezarlıklarda güvenlik ve düzen için duvar ve kapı yenilemeleri
images

Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye katliamında başından vurulan kadın entübe edildi, durumu kritik

Bayburt'ta değerleriyle güçlü ailem projesinde kitap tahlili yapıldı

Endoskopik yöntemle 7 günlük bebekte koanal atrezi başarıyla giderildi

Ordu'da yağışa karşı seferberlik: ekipler hazır bekletiliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi