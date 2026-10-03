Kutso seçimlerinde turuncu listenin tam hakimiyeti

KUTSO seçimleri sonuçlandı: turuncu liste tüm komitelerde önde

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) üyelerinin meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek amacıyla yapılan seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Esin Güral Argat'ın liderliğindeki Turuncu Liste tüm 15 meslek komitesini kazandı. Seçimde Turuncu Listeye 1.524, Turkuaz Listeye ise 527 oy çıktı.

Seçim sonuçları ve oy dağılımı:

Sandıkların açılması ve oyların sayımı sonrası açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre toplam oy kullanımıyla ilgili farklı ifadeler görüldü. Haber akışında toplam oy sayısı için 2.046 rakamı verilirken, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat seçim sonrası yaptığı açıklamalarda katılım sayısını 2.045 olarak belirtti. Katılım oranının ise %70 civarında olduğu ifade edildi.

Sonuçlar, Turuncu Listenin 15 komitenin tamamında rakibine fark atarak birinciliği elde ettiğini gösteriyor. Turuncu Liste ile Mahmut Öztaş'ın liderliğindeki Turkuaz Liste arasında yaşanan yarış, üyelerin yoğun katılımıyla sonuçlandı ve sonuçlar Argat önderliğindeki ekibin geniş destek aldığı yönünde yorumlandı.

Başkan Argat'ın değerlendirmesi:

Seçim sonrası basın mensuplarına konuşan KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, yüksek katılıma dikkat çekerek sandığa gelen üyeler adına teşekkür etti. Argat, katılımın Kütahya iş dünyasının seçime verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, 'Kütahyamız’a yakışan demokratik ve yüksek katılımlı bir seçim sürecini geride şu an itibariyle bırakmış bulunuyoruz' dedi.

Argat, sonuçların kendileri için yeni bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu vurguladı; 'Öncelikle sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize candan teşekkür ediyorum. Bugün burada alınan sonuç hepimiz için yenidir, sorumluluğun başlangıcı' ifadelerini kullandı. Ayrıca seçim yarışının geride kaldığını ve bundan sonra ayrım yapmadan tüm üyelerle çalışacaklarını belirtti: 'Bize oy veren, vermeyen herkes bizim üyemizdir. Bundan sonra Turuncu veya turkuaz yok. Tek bir KUTSO var ve tek bir hedef var.'

Argat ayrıca 15 komitenin tamamının kendilerine teslim edilmesinin önemine değinerek, 'Kolay değil. On beş komitenin on beşini de açık ara farkla aldık. Seçim sonucumuz Kütahya’mıza, iç dünyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun' şeklinde konuştu.

Katılım ve süreç değerlendirmesi:

Argat, önceki seçimlerle kıyaslandığında bu düzeyde bir katılım görmediklerini belirterek, iki adaylı yarışın katılımı artıran etkenlerden biri olduğunu söyledi. Üyelerin oylarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Argat, gelecekte de yüksek katılımlı seçimler temennisinde bulundu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Turuncu Listenin 15 komitenin tamamını kazanması, önümüzdeki dönemde KUTSO yönetiminin görev ve sorumluluklarını geniş bir üyeler desteğiyle üstleneceğine işaret ediyor. Argat ve ekibi, seçim sonuçlarını 'yeni bir sorumluluğun başlangıcı' olarak değerlendirip, Kütahya iş dünyası için ortak çalışmaya vurgu yapıyor.

ESİN GÜRAL ARGAT