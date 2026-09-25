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Kütüphane bahçesinde öğrencilerin sebze hasadı sevinci

Sason İlçe Halk Kütüphanesi öğrencileri domates, biber, roka ve salatalık yetiştirip kendi hasadını kitap molalarında tüketti; üretmeyi uygulamalı öğrendiler.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütüphane bahçesinde öğrencilerin sebze hasadı sevinci

Kütüphane bahçesinde öğrencilerin sebze hasadı

Batman’ın Sason İlçe Halk Kütüphanesi'ne kitap okumaya gelen öğrenciler ile kütüphane idaresi tarafından oluşturulan üretim alanında, yetiştirilen sebzeler ürün vermeye başladı. Bahçede hazırlanan özel alanda domates, biber, roka ve salatalık ekildi; öğrenciler fidelerin toprakla buluşmasından hasada kadar sürecin her aşımında yer aldı.

üretim süreci ve bakım:

Toprakla buluşturulan fidelerin bakımı öğrencilerin sorumluluğuna verildi. Çapa ve sulama çalışmaları, bitkilerin gelişiminin gün gün takip edilmesi öğrencilerin rutin faaliyetleri arasına girdi. Süreç boyunca uygulamalı görevler, genç katılımcıların doğayla ilişki kurmasını sağladı.

hasat ve öğrenilen değerler:

Sebzelerin olgunlaşmasıyla birlikte öğrenciler kendi elleriyle ürünleri hasat etti; hasat anı çocuklarda büyük mutluluk yarattı. Elde edilen ürünler kitap okuma molalarında tüketiliyor ve bu sayede üretimin meyvesi doğrudan deneyimleniyor. Mutalip Çelik "Kütüphanemize gelen öğrencilerimiz bir yandan alanında uzman öğretmenler öncülüğünde geleceğe hazırlanırken, diğer yandan toprakla buluşarak doğal yaşama yakın oluyor. Bahçemizde organik olarak yetiştirdiğimiz sebzeleri öğrencilerimiz kitap okuma aralarında tüketiyor. Bu çalışma sayesinde çocuklarımız üretmenin, dayanışmanın ve sabrın önemini uygulamalı olarak öğreniyor" dedi.

Küçük bir fideyle başlayan bu çalışma, çocuklara hem eğlence hem de üretkenlik sağladı; öğrenciler sofraya ulaşan süreci yaşayarak öğrendi ve doğayla iç içe vakit geçirdi.

KÜTÜPHANE BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİKLERİ SEBZELERİ HASAT ETTİLER

KÜTÜPHANE BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİKLERİ SEBZELERİ HASAT ETTİLER

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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