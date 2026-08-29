Kütüphane kafede okunan kitap çantaya girdi, işletmeci tepki gösterdi

kütüphane kafede kitap hırsızlığı kameraya yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 7 yıldır hizmet veren bir kütüphane kafede artan kitap kayıpları işletme sahibinin dikkatiyle gün yüzüne çıktı. İşletmeci ve psikolojik danışman Nurfigan Menteş, güvenlik kameralarını incelediğinde bir kadının okuduğu kitabı çantasına koyup mekândan ayrıldığını tespit etti.

İşleyiş ve ücretsiz okuma anlayışı:

İş yeri, Tufanpaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta faaliyet gösteriyor ve ziyaretçilerden kitap okumak için ücret alınmıyor. Menteş, mekânın amacının halkın kitap okumasını sağlamak olduğunu belirterek gelenlerin genellikle hangi kitabı aldıklarını söyleyip okuduktan sonra yerine bıraktıklarını ifade etti. Buna karşın son dönemde özellikle güncel ve popüler eserlerin eksildiğini fark ettiklerini anlattı.

Görüntüler ve sahiplenme girişimi:

Menteş, şüpheli vakayı şöyle aktardı: Kadın ilk gelişinde kitabı evine götürmek istediğini söylediğinde, kendisine burada ücretsiz okuyabileceği ve aldıkları kitapların geri gelmediğini hatırlattım. Ertesi gün aynı kitabı yeniden aldıktan bir süre dışarıda oturdu, ardından kitabı çantasına koyup kütüphaneden ayrıldı. Kamera görüntülerinde bu anlar net olarak görülüyor.

İşletmeci, çocukların farklı raflara kitabı bırakabildiğini ve bu nedenle eksilen kitapların hemen fark edilmesinin her zaman kolay olmadığını vurguladı. Ancak kayıpların büyük bölümünü güncel, popüler ve pahalı kitapların oluşturduğunu söyledi.

Menteş, alınan kitapların faturasını da paylaşarak raflardaki eserleri temin ederken bazen 200 ila 600 lira arasında maliyetlerin söz konusu olduğunu belirtti. Ona göre asıl sorun maddi zarar değil; buranın eğitim ve paylaşım amacıyla açık bir yer olması ve kitapların başka okuyucuların erişimine kapanması.

Özellikle KPSS hazırlığı yapan gençlerin ve ilkokul öğrencilerinin aynı mekândan faydalandığına dikkat çeken Menteş, "Bir tarafta 5'inci sınıfa giden bir çocuk kitaba özen gösterip yerine bırakıyor, diğer tarafta kamuya hazırlanacak birinin böyle davranması üzücü" diyerek tepki gösterdi.

Güvenlik kamerası kayıtları, kadının kitabı aldıktan sonra bir süre mekânda oturduğunu, daha sonra kitabı çantasına koyup ayrıldığını açık şekilde gösteriyor. Menteş, benzer olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemleri değerlendirdiklerini belirtti ve toplumun mekanlara ve eğitime sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

KÜTÜPHANEYE KİTAP OKUMAK İÇİN GELEN BİR KADININ, OKUDUĞU KİTABI ÇANTASINA KOYARAK GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI