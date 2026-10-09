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Kütüphanede kitap kokusu: İskender Pala gençlerle kültür ve medeniyeti konuştu

İskender Pala, Esenyurt Belediyesi İskender Pala Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Kültür ve Medeniyet' söyleşisinde gençlerle buluştu; soruları yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Kütüphanede kitap kokusu: İskender Pala gençlerle kültür ve medeniyeti konuştu

İskender Pala Esenyurt'ta gençlerle bir araya geldi

Esenyurt Belediyesi İskender Pala Kütüphanesi, "Kültür ve Medeniyet" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yaptı. Programda yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın yanı sıra Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve çok sayıda genç bulundu. Kütüphanenin kendi ismini taşıması, etkinliğe ayrı bir anlam kattı ve salonu dolduran katılımcılarla samimi bir buluşma gerçekleşti.

Söyleşinin odak noktaları:

Prof. Dr. İskender Pala, kültür ve medeniyet kavramlarının tarihsel gelişimini ele alarak gençlerle bilgi ve düşüncelerini paylaştı. Konuşma, medeniyetlerin oluşum süreçleri, kültürel aktarım mekanizmaları ve bireyin toplum içindeki rolü gibi başlıklarda yoğunlaştı. Program boyunca Pala, katılımcıların sorularını yanıtlayarak interaktif bir diyalog sürdü.

Etkinlik sırasında Pala, kütüphanenin varlığı ve gençlerin okuma alışkanlığı üzerine duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Konuşmasından bazı vurucu ifadeler şu şekildeydi: "Burası adıma kurulmuş bir kütüphane." ve "Bu parkın içerisinde kitap kokusu güzel bir duygu." Bu sözler, kütüphanenin gençlere sağladığı olumlu atmosferi vurguladı.

Gençlerin tepkisi ve programın kapanışı:

Söyleşiye katılan gençlerden Hatice Hümeyra Güney, Pala'nın konuşmasının kişisel gelişimine katkı sağladığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: "Güzel bir söyleşiydi. Aynı zamanda kişisel gelişimime çok fazla katkı sağladı. Çok güzel sözleri vardı, çok beğendim açıkçası." Güney, kütüphanenin açılmasını ve bu tür etkinliklerin artmasını temenni etti ve sözlerini şu cümleyle noktaladı: "Kitap okumayan bir milletin ilerlemesi de mümkün değil."

Program, Prof. Dr. İskender Pala'nın gençler için kitap imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, kütüphanenin yalnızca bir mekân değil, aynı zamanda gençlerin bilgiyle buluştuğu bir ortam olduğuna dair güçlü bir mesaj verdi.

ESENYURT BELEDİYESİ İSKENDER PALA KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN &quot;KÜLTÜR VE MEDENİYET&quot; SÖYLEŞİSİNDE...

ESENYURT BELEDİYESİ İSKENDER PALA KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN "KÜLTÜR VE MEDENİYET" SÖYLEŞİSİNDE YAZAR PROF. DR. İSKENDER PALA, GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK KÜLTÜR VE MEDENİYET ÜZERİNE SOHBET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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