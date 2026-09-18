Kütüphanede yadigar: Yiğitcan Çiğa'nın adı gençlerle buluşuyor

kütüphane açılışı

Niğde'de Şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa anısına hazırlanan kütüphane, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde törenle hizmete açıldı. Proje, öğretmeni Selma Arıcı'nın yazdığı mektupla başladı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

açılış töreni katılımcıları:

Açılışa Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, şehidin ailesi, öğretmenleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Protokol üyeleriyle şehidin ailesinin birlikte kestiği kurdelesinin ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

yetkililerin vurguları:

Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı törende, bir şehrin geleceğine yapılabilecek en güçlü yatırımın iyi yetişmiş nesiller olduğunu belirterek, Bir milletin gücü, geçmişini unutmadan geleceğini kurabilmesidir dedi ve kahramanların isimlerinin eğitim alanlarında yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerin bulundukları şehirlerin sorunlarına çözüm üreten ve kentin değerlerine sahip çıkan kurumlar olması gerektiğini söyledi. Üniversitenin toplumsal katkı çalışmaları kapsamında okullarda kütüphane, akıl ve zekâ oyunları sınıfları ile tilavet sınıfları oluşturduklarını aktaran Uslu, Yiğitcan Çiğa adına açılan kütüphanenin, üniversitenin okullarda oluşturduğu 27'nci eğitim alanı olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise öğrencileri okuyan, yazan, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu yeni nesil kütüphanenin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlandığını ve kitapların onlara yol arkadaşı olmasını amaçladıklarını ifade etti.

öğretmenin mektubu ve bağış süreci:

Kütüphane projesinin tetikleyicisi olan öğretmen Selma Arıcı, dinlediği bir radyo programından etkilenerek bağış ve kütüphane kurulması yönündeki düşüncelerini mektup aracılığıyla ilettiğini anlattı. Arıcı, Yiğitcan'ı anlatırken duygusal anlar yaşadığını ve şehidinin adının okul ortamında yaşatılacak olmasının kendisi için büyük mutluluk anlamına geldiğini söyledi.

Arıcı kendi kitaplarını kütüphaneye bağışladı; Toros Koleji tarafından gönderilen 6 koli ile birlikte kütüphanedeki kitapların tamamı Mersin'den temin edildi. Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar da şehit ismini taşıyan kütüphanenin hem onur hem sorumluluk olduğunu belirterek projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

NİĞDE’DE ŞEHİT PİYADE YÜZBAŞI YİĞİTCAN ÇİĞA’NIN ÖĞRETMENİ SELMA ARICI TARAFINDAN YAZILAN MEKTUPLA BAŞLAYAN GİRİŞİM, ANLAMLI BİR KÜTÜPHANE PROJESİNE DÖNÜŞTÜ. ŞEHİDİN ADINI TAŞIYAN KÜTÜPHANE, YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİNDE TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.