Kuveyt'teki saldırıda ölen iki İtalyan: kullanılan İHA'nın İran üretimi olduğu iddiası

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kuveyt'te bir askeri tesise düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren iki İtalyan teknisyenin ölümüne neden olan insansız hava aracının İran yapımı olduğunu açıkladı.

Tajani'nin açıklamaları:

Tajani, Kuveytlilerin yürüttüğü soruşturmalara göre "insansız hava aracı İran'da üretildi" dedi. Bakan, İranlı yetkililerin aracın İran topraklarından fırlatılmadığını ileri sürdüğünü, ancak "İran'ın vekillerinin, İran'ın tüm müttefiklerinin İran yapımı insansız hava araçlarına sahip" olduğunu vurguladığını aktardı. Tajani ayrıca, "Soruşturmalar yapılacak. İranlılar, İtalyanlar ve Kuveytlilerle birlikte bir soruşturma komisyonuna katılmaya hazır olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

İran'ın reddi ve olayın arka planı:

Saldırıda hayatını kaybeden teknisyenler Antonio Saccoccio (65) ve Emanuele Lo Russo (36) idi; ikisi Kuveyt Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Skyguard hava savunma sisteminin tespit antenlerinin bakımını yapıyordu. Kuveyt ve İtalya, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. İran ise bu saldırıyı üstlenmediğini belirtip olayın "sahte bayrak" operasyonu olduğunu iddia etti.

Soruşturma kapsamında Kuveyt, İtalya ve İran arasındaki bilgi paylaşımı ile teknik incelemelerin sonuçları, saldırının menşei ve kullanılan aracın rotası hakkında daha ayrıntılı veriler sağlayacak.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONİO TAJANİ, KUVEYT'TE 2 İTALYANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SALDIRIDAKİ İNSANSIZ HAVA ARACININ (İHA) İRAN YAPIMI OLDUĞUNU İFADE ETTİ.