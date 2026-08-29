Kuvvetli yağış Boğazkale'de günlük yaşamı sekteye uğrattı

Boğazkale'de yağışın yerel yaşama etkisi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, yerleşim alanlarında ve ulaşımda aksamaya neden oldu. Yağışın şiddeti bazı cadde ve sokakların kısa sürede su birikmesine yol açarken, ilçede yaşayanların günlük rutinleri etkilendi.

oluşan hasarlar ve taşkınlar:

Gelen su baskınları sonucu bazı evlerde su birikintileri oluştu ve bir mezarlığın duvarı yıkıldı. İlçede bulunan Budaközü, Tilkili ve Gökyokuş derelerinin taşması bazı bölgelerde taşkınlara sebep oldu; bunun sonucunda bazı yollar sular altında kaldı ve hasar meydana geldi.

müdahale ve inceleme çalışmaları:

Yağışın ardından belediye ve ilgili ekipler hızla çalışma başlattı, su tahliye ve temizleme işlemleri yürütüldü. Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de afet bölgesinde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililer, ulaşımın güvenli hale getirilmesi ve etkilenen hanelere destek sağlanması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Vatandaşlara aşırı yağış ve taşkın riski devam ettiği sürece tedbirli olmaları, gerekiyorsa yetkililerin uyarılarına uymaları tavsiye ediliyor.

ÇORUM'UN BOĞAZKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE YOLLAR SULAR ALTINDA KALIRKEN, BAZI EVLERDE DE SU BASKINLARI YAŞANDI.