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Kuvvetli yağış uyarısı: riskli bölgelere dikkat

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Abdullah Macit, perşembe günü Mersin, Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli yağış beklendiğini bildirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:11

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuvvetli yağış uyarısı: riskli bölgelere dikkat

Bölgelerde beklenen yağışın ayrıntıları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Abdullah Macit, kurumun son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağışlı havanın süreceğini açıkladı. Macit, perşembe günü Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Marmara Bölgesi’nin kuzey ve batısında yerel, kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini belirtti.

Uzman, özellikle Mersin çevreleri, Adana’nın batı ilçeleri ve Antalya’nın doğusunda yağışların yoğunlaşabileceğine dikkat çekti ve vatandaşları sel, su baskını ve benzeri olumsuzluklara karşı uyardı. Macit ayrıca hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyrettiğini, güney iç ve batı kesimlerde ise normallerin altına düşeceğini söyledi.

Büyükşehirler için tahminler:

Ankara için tahminlere değinen Macit, ilin 3 gün sürecek sağanaklı bir periyoda gireceğini, hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece civarında olacağını ifade etti. İstanbul’da da perşembe günü kuvvetli olmak üzere yağış beklendiğini ve sıcaklıkların 17–18 derece dolayında olacağını belirtti.

İzmir için yapılan değerlendirmede de perşembe günü yağış görüleceği, sıcaklıkların ise 23–24 derece civarında olacağı kaydedildi. Macit, hafta boyunca yağış kaynaklı olumsuzluklara karşı yerel önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Abdullah Macit önümüzdeki bir hafta boyunca ülke genelinde kar yağışı beklemediklerini de sözlerine ekledi ve vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi.

ÜLKE GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

ÜLKE GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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