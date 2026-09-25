Dolar 48,9600 +0,02%
Euro 55,8867 +0,38%
Bist 12.899,79 +0,09%
Altın Gram 6.820,89 +0,82%
EUR/USD 1,1409 +0,25%
Brent Petrol 98,25 -1,97%
--°

Kuyucak yatırımında yeni örnek: Pamukören ortaokulu yükselmeye devam ediyor

Aydın Kuyucak'ta yapımı süren Pamukören Ortaokulu inşaatını Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen yerinde inceledi; çalışmalar ve yapım süreci değerlendirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kuyucak yatırımında yeni örnek: Pamukören ortaokulu yükselmeye devam ediyor

Kuyucak'ta pamukören ortaokulu inşaatı devam ediyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yapımı süren Pamukören Ortaokulu inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projenin sahadaki ilerleyişi, planlanan eğitim yatırımları kapsamında yakından takip ediliyor.

denetim ve değerlendirme:

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Gülderen, sahada yetkililerden projenin yapım süreci hakkında bilgi alarak, yürütülen işlerin son durumunu yerinde değerlendirdi.

il genelinde süren eğitim çalışmaları:

İl genelinde okulların yapımı ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor; Pamukören Ortaokulu da bu çerçevede yürütülen yatırımlar arasında yer alıyor. Yerinde yapılan denetimler, projenin planlandığı şekilde ilerlemesinin sağlanmasına katkı sunuyor.

Çalışmaların devam ettiği okul inşaatındaki son durum sahada değerlendirildi ve süreç takip ediliyor.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN PAMUKÖREN ORTAOKULU’NUN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN PAMUKÖREN ORTAOKULU’NUN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNULDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MCBÜ'nün sürdürülebilirlik hamlesi: GreenMetric'te 25 basamaklık yükseliş
images

Kütüphane bahçesinde öğrencilerin sebze hasadı sevinci
images

Merkezefendi'de gençlere yönelik akademik resim atölyesi başvuruları başladı
images

Sarıkamış’ta miniklerin coşkusu: ilköğretim haftası renkli gösterilerle geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Roma dönemine ait Panlı anıt mezarı korunmayı bekliyor

Yıldırım bilimle buluştu: çocuklardan robotlara, geleceğe hazırlık

Türbe kavşağında trafik kazası: iki kişi yaralandı

Tarlaya mecburi iniş: Tekirdağ'da eğitim uçağı incelemede

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı