Kuyucak'ta refüje çarpıp devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

kuyucak'ta trafik kazası

Kuyucak ilçesinde bir otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve ilk müdahaleler yapıldı.

kaza ve araç durumu:

09 AFR 098 plakalı otomobil, Kuyucak Devlet karayolu üzeri Karacasu yol ayrımı noktasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden ekipler arasında bulunan itfaiye ekipleri, çevre güvenliği ve olası yangına karşı önlem aldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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