Kuyucak'ta su altyapısı güçlendiriliyor: eski hatlar yenilenip yeni depo kuruluyor

Muğla'da isale hattı yenileme çalışmaları sürüyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan su isale hatlarında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Menteşe Kuyucak Mahallesi'nde başlanan çalışmalara ağırlık veriyor.
Çalışmanın kapsamı:
Kuyucak Mahallesi Obruk Alanı Mevkii'nde ekonomik ömrünü tamamlayan bin 500 metrelik içme suyu hattı, hattın çapı büyütülerek yeniden döşeniyor. Bu müdahale, hattın taşıma kapasitesini artırmayı ve arızalara karşı direncini yükseltmeyi hedefliyor.
Hedeflenen hizmet sürekliliği:
Aynı alana 150 metreküplük yeni içme suyu deposu kazandırılarak bölgeye sürdürülebilir ve kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanması planlanıyor. MUSKİ yetkilileri, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla su arzında güvenilirliğin artacağını belirtiyor.
KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN SU İSALE HATLARI YENİLENİYOR
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