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Kuyucak'ta zeytin sezonu başladı: kaymakam Ahmet Gülderen üreticilerleydi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde süren zeytin hasadını yerinde inceleyen Kaymakam Ahmet Gülderen, üreticilere kolaylık ve bereket diledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuyucak'ta zeytin sezonu başladı: kaymakam Ahmet Gülderen üreticilerleydi

kuyucak'ta hasat mesaisi devam ediyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin toplama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi başta olmak üzere birçok bahçede hasat yapan üreticiler tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

ziyaret ve incelemeler:

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen ve ilgili kurum amirleri, yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve üreticilerle görüşmek üzere bölgeye ziyarette bulundu. Kaymakam Gülderen, üreticilerden hasatın gidişatı hakkında bilgi aldı ve saha koşullarını değerlendirdi.

üretimin önemi ve beklentiler:

Bölgede zeytin üretimi önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor; üreticiler mevsim boyunca sürdürülen çalışmayla ürünün pazara kazandırılmasını hedefliyor. Ziyarette, çiftçilere kolaylıklar ve bereketli kazançlar dilendi, hasat döneminin verimli ve sorunsuz geçmesi temenni edildi.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE ZEYTİN HASADI SÜRERKEN, KURTULUŞ MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE ZEYTİN HASADI SÜRERKEN, KURTULUŞ MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEN KAYMAKAM AHMET GÜLDEREN, ÇİFTÇİLERE BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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