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Kuyudan sağ çıkarıldı: Kilis'te suya düşen 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kilis Hakverdi Mahallesi'nde oyun oynarken su kuyusuna düşen 13 yaşındaki Suriye uyruklu K.H., AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 22:05

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuyudan sağ çıkarıldı: Kilis'te suya düşen 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kuyudan sağ çıkarıldı: Kilis'te suya düşen 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kilis'in Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde oyun oynarken Suriye uyruklu 13 yaşındaki K.H., su kuyusuna düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Çocuğun düştüğü kuyunun boyunu aşmayan bir yapıda olduğu bildirildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde K.H. kısa sürede kuyudan çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Sağlık durumu ve işlem:

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KİLİS&#039;TE SU KUYUSUNA DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

KİLİS'TE SU KUYUSUNA DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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