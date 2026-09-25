Kuyudan sağ çıkarıldı: Kilis'te suya düşen 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kilis'in Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde oyun oynarken Suriye uyruklu 13 yaşındaki K.H., su kuyusuna düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Çocuğun düştüğü kuyunun boyunu aşmayan bir yapıda olduğu bildirildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde K.H. kısa sürede kuyudan çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Sağlık durumu ve işlem:

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KİLİS'TE SU KUYUSUNA DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI