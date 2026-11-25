olayın gelişimi

Kilis'te telefon dolandırıcılarının hedefi haline gelen vatandaşlar, kuyumcuların dikkatinden ve emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesinden dolayı mağdur olmadı. Olaylarda, dolandırıcıların vatandaşları polis, savcı ya da diğer kamu görevlileri olarak tanıtarak korkutup evlerindeki altınları ya da para göndermelerini istedikleri belirtildi. Polis ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine 3-4 dakika içinde olay yerine gelerek yaklaşık 650 bin lira değerindeki altınları dolandırıcılardan kurtardı.

kuyumcuların müdahalesi:

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası üyesi esnaf, şüpheli davranışlar sergileyen vatandaşlara dikkat ederek duruma müdahale etti. Kuyumcu Mehmet Gecegörmez, dükkanına gelen genç bir müşterinin telefonla sürekli mesajlaştığını ve dolandırıcılarla bağlantı kurduğunu fark ederek telefonunu aldı ve hemen emniyete haber verdi. Gecegörmez, polislerin kısa sürede gelmesiyle "yaklaşık 650 bin lira değerindeki altını kurtardık" dedi. İlk etapta müşteri dolandırıldığını kabul etmese de mesajlaşmaların görülmesiyle durumun anlaşıldığı ifade edildi.

Bir diğer olayda ise vatandaş Mehmet Akbal, telefonla konuşan bir kadının kendisine kimliğinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçtiği gibi asılsız bilgiler verildiğini ve altınları dükkânda bıraktıktan sonra uzaklaştığını gözlemledi. Akbal, kadının verilen talimatları uyguladığını fark edip oda başkanını ve emniyeti bilgilendirdi; bu sayede yeni bir mağduriyet önlendi.

emniyetin uyarıları ve ödüllendirme:

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı bilgilendirmeler sayesinde kuyumcu esnafı ve vatandaşların bilinçlendiği vurgulandı. Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, emniyetin bilgilendirmelerinin etkili olduğunu belirterek emniyete teşekkür etti. Bilik, dolandırıcıların kişileri tehdit ederek altınlarını ya da paralarını istemeye çalıştığını ve şüpheli durumlarda kuyumcuların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirim yaptığını aktardı.

Öte yandan polis ekipleri, dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesine katkı sağlayan kuyumcu esnafına gösterdikleri duyarlılık nedeniyle plaket takdim etti. Yetkililer, vatandaşları benzer durumlarda söylenenlere inanmayıp derhal 112'yi aramaya çağırdı; polis, hakim, savcı veya jandarma gibi görevlerin hiç kimsten para ya da altın talep etmeyeceği yeniden hatırlatıldı.

Polis ve kuyumcular iş birliği yaptı: 650 bin liralık dolandırıcılık önlendi