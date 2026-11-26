Eskişehir'de kuyumcu esnafına bilgilendirme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki kuyumcu esnafına yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Etkinlik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Asayiş Şube Müdürlüğünün de katılımıyla SİBERAY programı kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda, nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ile sosyal medyanın etkileri gibi başlıklarda katılımcılara bilgi verildi. Seminerin amacı, esnafın karşılaşabileceği olası siber tehlikelere karşı farkındalığı artırmak ve basit ama etkili önlemler konusunda yönlendirme sağlamaktı.

Katılım ve çalışmaların devamı:

Etkinliğe 150 kişi katıldı. Düzenleyiciler, bilgilendirme çalışmalarının süreceğini ve benzer eğitimlerin farklı gruplara da ulaştırılacağını bildirdi. Seminerde verilen temel mesajlar, esnafın günlük iş ve iletişim pratiğinde siber güvenlik bilincini güçlendirmeye odaklandı.

SEMİNER