Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor Araç'ta son yolculuğuna uğurlandı

Saldırı ve müdahale:

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 17 Eylül Perşembe günü meydana gelen olayda, İstanbul’dan Hayrabolu yönüne seyir halinde olan kuyumcu toptancısı Hamdi Mor'un içinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Olay, Hayrabolu-Tekirdağ karayolu Çene Mahallesi Canhıdır Köprüsü altında gerçekleşti.

Saldırıda kullanılan aracın plakasının 34 EZC 565 olduğu, 45 yaşındaki Mor’un kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; Mor, ilk müdahalenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm tıbbi çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı ayrıntıları:

Olay yerinde güvenlik güçleri inceleme başlattı; saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliği henüz tespit edilemedi. Görgü tanıklarından ve çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.

Cenaze töreni ve defin:

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mor’un cenazesi memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesine gönderildi. Öğle namazını müteakiben Veznedar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemi için Alınören köyündeki aile kabristanına götürüldü.

Cenaze törenine Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, Mor’un kuzeni olan Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevglioğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında Mor’un yakınları sık sık güçlükle ayakta durdu ve törende duygusal anlar yaşandı.

Soruşturma sürüyor:

Güvenlik güçleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüyor; saldırının nedeni, saldırganların kimliği ve olay anına ilişkin delillerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Resmi açıklamalar geldikçe soruşturmanın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.

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