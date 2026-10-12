Kuyumcu'da düğün yemekleriyle sürdürülen komşuluk geleneği

Kuyumcu köyünde geleneksel düğün sofrası

Burhaniye ilçesinde köy düğünlerinin öne çıkan uygulamalarından biri olan düğün yemekleri, Kuyumcu köyünde canlı tutuluyor. Ev sahiplerinin ve komşuların bir araya geldiği organizasyonda misafirlere çok sayıda çeşit sunuluyor; bu yıl Yahya ve Ayşe Kahya'nın oğulları Turgay Kahya'nın düğününde 8 çeşit yemek ikram edildi.

Fırında pişen lezzetlerin önemi:

Yerel mutfak geleneğinde özellikle fırında pişirilen yemekler dikkat çekiyor. İştahla tüketilen bu yemekler hem sunum hem de lezzet açısından davetlilerden olumlu tepki alıyor. Baba Yahya Kahya konuyla ilgili, "Düğün yemeklerinde çeşit boldur. Bazı yemekler fırında pişirildiği için dahada lezzetli olmaktadır. Düğünümüze katılanlara teşekkür ediyoruz. Köyümüzdeki Kamil Taşcı aş evinde yüzlerce konuğumuzu ağırladık" ifadelerini kullandı.

Komşuluk ve misafirperverlik ön planda:

Organizasyonlarda mahalle halkı seferber oluyor ve hazırlıklar dayanışma içinde yürütülüyor. Köyde yemekler genellikle tatlıdan turşuya uzanan 7-8 çeşit halinde hazırlanıyor; bu, hem geleneklerin korunmasına hem de konukların farklı lezzetleri tatmasına olanak sağlıyor. Katılımcılardan Namık Kemal Gedikoğlu, "Düğün yemeklerimiz meşhurdur. Bugünde Kuyumcu köyündeyiz. Yemekleri hazırlayanlara teşekkür ediyoruz" derken, Hamdi Mengi de "Düğünler de tatlıdan tuzluya 7-8 çeşit yemek yapılıyor. Bugün de Kuyumcu’ da düğün yemeğine katıldık. Evlenen gençlerimize mutluluklar diliyoruz" diyerek genç çifte iyi dileklerini iletti.

Yemeklerin büyük kısmının köy aş evinde hazırlandığı ve davetlilere sıcak olarak servis edildiği organizasyonlarda, hem yöresel tatların yaşatılması hem de sosyal bağların güçlenmesi hedefleniyor. Burhaniye'de düğün yemekleri sadece bir ikram değil, aynı zamanda yerel kültürün paylaşıldığı bir ritüel olarak varlığını sürdürüyor.

DÜĞÜN SOFRASI