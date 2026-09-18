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Kuzayca'da aniden bastıran yağış sel riskini gündeme getirdi: tır yan yattı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Kuzayca köyünde etkili sağanak sele yol açtı; bir tır yan yatarken sürücü kurtarıldı, ekipler yol ve köyde temizlik yapıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:29

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 21:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuzayca'da aniden bastıran yağış sel riskini gündeme getirdi: tır yan yattı

Olayın gelişimi:

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları ve zeminin gevşemesi sonucu seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak yan yattı. Olay sırasında araçta mahsur kalan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların hızlı çalışmasıyla sürücü araçtan çıkarıldı; yapılan ilk değerlendirmede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Temizlik ve yol güvenliği çalışmaları:

Yetkililer, köyde ve yol üzerinde selin getirdiği çamur ile kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, muhtemel yeni olumsuzlukları önlemek amacıyla bölgedeki su akışı ve zemin koşullarını kontrol ediyor; sürücüler ve köylüler için dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

YOZGAT&#039;IN ŞEFAATLİ İLÇESİNE BAĞLI KUZAYCA KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE...

YOZGAT'IN ŞEFAATLİ İLÇESİNE BAĞLI KUZAYCA KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ.-

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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