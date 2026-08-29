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Kuzenine 'delikanlıysan vur' diyen söz cezasını 18 yıla düşürdü

Konya'da 5 bin lira alacak tartışmasında tüfekle öldürülen kuzenin 'Delikanlıysan vur' sözleri haksız tahrik sayıldı; Yargıtay onayıyla ceza 18 yıla düştü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuzenine 'delikanlıysan vur' diyen söz cezasını 18 yıla düşürdü

Konya'da kuzenini öldüren sanığın cezası haksız tahrikle 18 yıla indirildi

Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen olayda, amcasının yanında çalışan 50 yaşındaki Ömer Parlak, tüfekle kuzeni 30 yaşındaki Muhammet Bilal Parlak'ı öldürdü. Olay, Gödene Mahallesi 17343. Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Ömer Parlak, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan kuzeni Muhammet Bilal Parlak'ı telefonla arayan Ömer P., yaklaşık 5 bin lira alacağının ödenmediğini söyledi. Telefonda başlayan tartışmanın ardından Muhammet Bilal Parlak kuzeninin evine gitti; kapıyı açmayan Ömer P.'nin evinden tüfekle çıkarak ateş ettiği, ağır yaralanan Muhammet Bilal Parlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından Ömer P. gözaltına alınıp tutuklandı.

Mahkeme kararı ve gerekçe:

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Yapılan itiraz ve dosya incelemesi sırasında, olay öncesi telefon görüşmeleri ile bazı tanık beyanlarında Muhammet Bilal Parlak'ın sanığa yönelik söylediği iddia edilen 'Delikanlıysan vur' sözleri dikkate alındı. Mahkeme, bu hususları sanık lehine haksız tahrik kapsamında değerlendirerek cezada indirim uyguladı ve hükmü 18 yıl'a düşürdü. Kararda sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

Verilen karar, Yargıtay tarafından incelenip onaylandı ve hüküm kesinleşti.

5 bin liralık alacak tartışmasında kuzenini öldürdü: &quot;Delikanlıysan vur&quot; sözü cezasını 18 yıla...

5 bin liralık alacak tartışmasında kuzenini öldürdü: "Delikanlıysan vur" sözü cezasını 18 yıla düşürdü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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