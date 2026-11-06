Kuzeninin ölümüyle suçlanan şüpheli zeytinburnu'nda yakalandı

Olayın gelişimi

İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki metruk bir binada 2 Kasım tarihinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Y.A. olayının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Olay yerinde bulunan deliller:

Olay yerinde yapılan incelemede bir bıçak ve bir satır ele geçirildi. Bu deliller ve yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelinin hayatını kaybeden gençle akraba olduğu; kuzeni H.A. (21) olduğuna kanaat getirildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Zeytinburnu'nda saklandığı adresin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda H.A. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 çocuk bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın seyri:

Emniyet birimleri, olayla ilgili delil toplama ve ifadelere ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra dosya savcılığa iletildi ve adli süreç devam ediyor.

Ataşehir’de 16 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Zeytinburnu’nda yakalandı