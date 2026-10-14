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Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

Eylül 2022'de Kuzey Akım 1 ve 2'ye düzenlenen sabotajın ana şüphelisi Serhii Kuznietsov'un Hamburg'da görülen ceza davası başladı; süreç 16 duruşmayı kapsıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

Kuzey Akım sabotajının Hamburg'daki ilk ceza davası başladı

Almanya'da, Eylül 2022'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına düzenlenen sabotajla ilgili ilk ceza davası resmen başladı. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık sandalyesinde oturan Serhii Serhii Kuznietsov hakkında hazırlanan iddianame federal savcılık tarafından okundu.

Dava iddianamesinin içeriği:

İddianamede Kuznietsov'un sabotaj grubunun lideri olduğuna vurgu yapılıyor. Savcılığın 136 sayfalık iddianamesine göre suç örgütü, grubun muharebe mühendisi Vsevolod K., kaptan Yurii T. ve sivil dalgıçlar Valeria C., Vladimir Z., Oleksandr Y. ve Levgen U. ile birlikte Kuzey Akım boru hatlarının dört hattından üçüne toplam altı patlayıcı yerleştirdi.

İddianamede, sabotaj eylemi için bir yelkenli yat kiralandığı ve zaman ayarlı patlayıcıların 26 Eylül 2022 tarihinde infilak ettirildiği, bunun sonucu olarak Rus doğalgazını Avrupa'ya ulaştıran hatların hasar gördüğü belirtiliyor. Ayrıca savcılık, saldırının "Ukrayna devlet yetkilileri adına" ve "onların yönlendirmesiyle" gerçekleştirildiğine dair yeterli kanıt bulunduğunu ileri sürüyor.

Deliller ve sanığın duruşmadaki görünümü:

Duruşmada gri takım elbise, beyaz gömlek ve kravatla görülen Serhii Kuznietsov'u iki Alman ve bir İtalyan avukat temsil etti. Federal Başsavcı tarafından okunan iddianame eş zamanlı olarak Ukrayna diline de tercüme edildi. İddianamede, Kuznietsov'un İtalya'da gözaltındayken telefonda akraba ve tanıdıklarıyla saldırı hakkında konuşarak kendisini suçlu duruma düşürdüğü ve cep telefonunda saldırıya karıştığını gösteren delillerin bulunduğu vurgulanıyor.

Sanık hakkında ayrıca sivil hedeflere yönelik yasaklanmış savaş yöntemleri kullanmak, patlamaya neden olmak, binaları yıkmak ve kamu hizmetlerini aksatmak gibi suçlamalar da yer alıyor; davada "savaş suçuna iştirak"ten yargılanacak olması öne çıkıyor.

Tutuklamalar, iade süreçleri ve ikinci şüpheli:

İtalya’nın kuzeyi, Rimini yakınlarında 21 Ağustos 2025'te yakalanan Kuznietsov, Kasım 2025'te Almanya'ya iade edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Davada adı geçen diğer şüphelilerle bağlantılı olarak, bu yılın Ağustos ayında Hırvatistan'ın Pula kentinde Vladimir Z. adlı bir şüpheli yakalanmış; 3 Haziran 2024'te çıkarılan Avrupa tutuklama emri doğrultusunda yakalanan Vladimir Z.'nin iadesi bekleniyor.

Federal Başsavcılık, Vladimir Z.'nin boru hatlarına patlayıcı yerleştirilmesi için dalışlara katıldığı ve tutuklanan Kuznietsov'un çevresindeki grubun bir üyesi olduğu iddiasını paylaştı. İade işlemlerinin ardından şüphelinin Almanya'da hakim karşısına çıkarılması öngörülüyor.

Duruşma takvimi ve beklentiler:

Hamburg'daki yargılama takvimi çerçevesinde Kuznietsov bugünden itibaren 17 Aralık'a kadar sürecek toplam 16 duruşmada hakim karşısına çıkacak. Ek duruşmaların da planlandığı süreçte, ilk kararın Şubat 2027'den sonra verilmesi bekleniyor.

Basın ilgisi ve güvenlik önlemleri:

Kuzey Akım sabotajına ilişkin bu ilk ceza davasına hem Ukrayna hem Rusya medyası dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkeden çok sayıda basın mensubu ilgi gösterdi. Mahkeme binasındaki basın merkezinde çok sayıda gazeteci yer alırken, duruşma salonuna ise yer sınırlaması nedeniyle sadece kısıtlı sayıda basın mensubu girebildi. İlk duruşma öncesinde ve sırasında Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma kapsamında Danimarka ve İsveç kurumlarının da incelemeler yürüttüğü, ancak bu ülkelerdeki soruşturmaların sonlandırıldığı bilgisi iddianamede yer alıyor. Olayla ilgili olarak Rusya ve Ukrayna hükümetleri karşılıklı iddialarda bulunmuş; tarafların resmi açıklamaları yargılama sürecinden bağımsız değerlendirilmemiştir.

KUZEY AKIM DOĞALGAZ BORU HATLARINA YÖNELİK SABOTAJ DAVASI ALMANYA&#039;DA BAŞLADI

KUZEY AKIM DOĞALGAZ BORU HATLARINA YÖNELİK SABOTAJ DAVASI ALMANYA'DA BAŞLADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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