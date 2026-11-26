Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 4. dönem projelerini açıkladı:

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ilan edilen 2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı kapsamında dördüncü dönemde desteklenecek projelerin değerlendirme süreci tamamlandı. KUZKA, 9 Şubat 2026 tarihli ilanda belirtilen hedeflerle uyumlu olarak kurum, kuruluş, birlik, kooperatif ve işletmelerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan projeleri seçti.

kanatlı gen kaynaklarının ekonomik değerlendirilmesi:

Bu dönemde desteklenecek projelerden biri, yöreye has kanatlı hayvanların genetik ve kültürel mirasının ekonomik değere dönüştürülmesine odaklanıyor. Proje kapsamında entegrasyon analizi ve pazarlama stratejisi çalışmaları yapılacak; ürünlerin bölge turizmine katkısı ve kırsal kalkınmaya sağladığı potansiyel güçlendirilecek. Ayrıca yetiştiricilere yönelik eğitim ve danışmanlık desteği verilecek, böylece üretim kalitesi ve miktarının artırılması hedefleniyor.

coğrafi işaretli dokumaların pazara hazırlanması:

Diğer bir öncelik ise coğrafi işaretli geleneksel dokuma ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara hazırlanması. Kooperatif üyesi üretici kadınlara markalaşma, ürün geliştirme, ihracat ve hedef pazar araştırması konularında danışmanlık ve eğitim verilecek; uluslararası iş bağlantıları geliştirilerek dokuma ürünlerin ihracat potansiyeli artırılmaya çalışılacak. Bu destekle hem kadın emeğinin ekonomik değeri yükseltilmesi hem de geleneksel dokuma kültürünün sürdürülebilirliği amaçlanıyor.

KUZKA tarafından desteklenen bu projelerle yerel değerlerin ekonomik potansiyelinin artırılması, üretici ve kooperatiflerin pazarlama kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması bekleniyor. Değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasıyla seçilen projeler, bölge ekonomisine yönelik somut adımlar atılması açısından önem taşıyor.

Program kapsamında yeni başvurularla ilgili bilgi veren KUZKA, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan proje başvurusu yapmak isteyenlerin 6. dönem için başvuruların 31 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edileceğini bildirdi.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI'NIN 2026 YILI YEREL ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME VE KOBİ DESTEK MERKEZİ TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DÖRDÜNCÜ DÖNEMDE DESTEKLENECEK BAŞARILI PROJELER BELLİ OLDU.