Kuzey Antalya içme suyu tesisi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kuzey Antalya İçme Suyu Tesisi İnşaatı Projesi tamamlandı. Yaklaşık 720 milyon TL yatırım ile devreye alınan Kovanlık İçme Suyu Üretim Tesisi, yıllardır su temininde güçlük yaşanan Varsak ve Cezaevi depolarına yeniden içme suyu ulaştırılmasını sağladı ve kentin uzun vadeli içme suyu arz güvenliğine katkı sunacak.

Tesisin üretim altyapısı ve iletim hatları:

Kovanlık tesisi, 10'u asil, 5'i yedek olmak üzere toplam 15 sondaj kuyusu ile hizmet veriyor. Proje kapsamında yaklaşık 28 kilometre uzunluğunda, 1.400 mm ve 1.200 mm çaplarında içme suyu isale hatları döşendi; böylece üretilen suyun şehir merkezine iletimi sağlandı. Tesis, Termessos ve Duraliler İçme Suyu Üretim Tesisleri üzerindeki üretim yükünü azaltırken, yüksek kotta konumlandırılması sayesinde suyun şehir merkezine cazibeli olarak iletilmesiyle enerji tüketimine ihtiyaç duymuyor.

İşletme güvenliği ve izleme sistemi:

Tesisin işletme güvenliği için gerekli teknik altyapı da kuruldu. Muhtemel enerji kesintilerine karşı 2 adet 1.400 kVA ve 1 adet 1.900 kVA jeneratör tesis içinde hazır bulunduruluyor. SCADA sistemi üzerinden 7 gün 24 saat izlenen tesiste, 10.000 metreküp kapasiteli depo su seviyesi ve sondaj kuyularına ilişkin veriler anlık olarak takip ediliyor; bu sayede işletme sürekliliği ve arıza yönetimi güçleniyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Kovanlık İçme Suyu Üretim Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekipten tesisin son durumu ve işletme süreci hakkında bilgi alan Gülebay, yatırımın yalnızca yeni bir su kaynağı yaratmakla kalmayıp, güçlü teknik altyapısı ve enerji verimliliğini esas alan işletme sistemi ile Antalya'nın içme suyu arz güvenliğine uzun vadeli katkı sağlayacağını belirtti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KUZEY ANTALYA İÇME SUYU TESİSİ İNŞAATI PROJESİ TAMAMLANDI