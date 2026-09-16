Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Ertuğrul Gazi Mahallesi sınırları içindeki Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, F.K. yönetimindeki 06 DB 6845 plakalı otomobil ile E.H. idaresindeki 46 F 3451 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücülerden F.K. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı F.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası her iki otomobil, yapılan incelemenin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, SÜRÜCÜLERDEN BİRİ YARALANDI.