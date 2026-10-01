Kuzey Ege'de olumsuz hava: Bozcaada ve Gökçeada seferlerinde iptaller

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında planlanan sefer iptalleri

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ekim günü Bozcaada ve Gökçeada hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Şirket, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapıyor.

İptal edilen seferler:

Geyikli-Bozcaada hattı: Geyikli’den saat 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00; Bozcaada’dan saat 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00 seferleri iptal edilmiştir.

Kabatepe-Gökçeada hattı: Kabatepe’den saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00; Gökçeada’dan saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 seferleri iptal edilmiştir.

Vatandaşlara bilgilendirme:

Şirketin açıklamasında iptallerin nedeni olarak Kuzey Ege’deki olumsuz hava şartları gösterildi. Yolcuların ve araç sahiplerinin, seyahat planlarında güncellemeler için Gestaş tarafından yapılacak yeni duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

ÇANAKKALE’NİN KUZEY EGE DENİZİ’NDEKİ BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI FERİBOT SEFERLERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.