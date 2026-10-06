Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan uyuşturucu sevkiyatında iki tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu sevkiyatı engellendi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlanan müdahale sonucunda iki şüpheli Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı mevkiinde durduruldu.

operasyonun gelişimi:

Ekipler, şahıslar hakkında elde ettikleri bilgileri teknik ve fiziki takip ile doğruladı. Operasyon sırasında durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 25,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların kimlikleri E.Ö. (23) ve M.K. (31) olarak kaydedildi.

yasal süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve sorgulamaların ardından iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olan "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gerçekleşti ve ekipler benzer sevkiyatların önlenmesine yönelik takibini sürdürüyor.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONU KAPSAMINDA İSTANBUL'DAN KENTE UYUŞTURUCU MADDE GETİREN 2 ŞÜPHELİ, KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YAKALANARAK TUTUKLANDI.