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Kuzey Marmara'daki otobüs kazasında yaşamını yitiren Vahide Geçen'in cenazesi aileye teslim edildi

Eyüpsultan Işıklar gişelerinde otobüsün yanması sonucu ölen 54 yaşındaki Vahide Geçen'in cenazesi, otopsi ve DNA işlemleri tamamlanınca aileye teslim edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuzey Marmara'daki otobüs kazasında yaşamını yitiren Vahide Geçen'in cenazesi aileye teslim edildi

cenaze ailesine teslim edildi:

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar gişelerinde meydana gelen kazada yanarak hayatını kaybeden Vahide Geçen (54)'in cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgunda gerçekleştirilen otopsi ve DNA işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile yakınlarına teslim edildi.

kaza yerinde yaşananlar:

Seyir halindeki otobüs, gişelere yaklaşırken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yanmaya başladı. Kazada yanarak hayatını kaybettiği belirlenen Vahide Geçen'in cansız bedeni, kimliğinin kesinleştirilmesi ve DNA incelemesi için Yenibosna'daki adli tıp morguna kaldırıldı.

adli işlemler ve teslim süreci:

Yürütülen otopsi ve DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından gereken adli işlemler sona erdirildi ve cenaze, aile yakınlarına teslim edildi. Süreç, kimlik tespiti ve yasal prosedürlerin tamamlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU EYÜPSULTAN IŞIKLAR GİŞELERİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN...

KUZEY MARMARA OTOYOLU EYÜPSULTAN IŞIKLAR GİŞELERİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 54 YAŞINDAKİ VAHİDE GEÇEN’İN CENAZESİ, ADLİ TIP KURUMU’NDA TAMAMLANAN DNA VE OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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