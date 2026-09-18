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kuzey ve deniz arasında: sea to sky enduro yarışları kemer’de başlıyor

7-10 Ekim'de Kemer'de düzenlenen Sea To Sky Enduro'da 40 ülkeden yaklaşık 350 sporcu plaj, orman ve 2.365 m Tahtalı zirvesine giden etaplarda yarışacak.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

kuzey ve deniz arasında: sea to sky enduro yarışları kemer’de başlıyor

Sea To Sky heyecanı Akdeniz sahillerinden Tahtalı zirvesine taşınıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları, bu yıl Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı olarak düzenleniyor. Organizasyona 40 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak ve yarışlar hem bölge turizmi hem de spor camiası için önemli bir buluşma noktası olacak.

etap yapısı ve teknik zorluklar:

Yarış, birbirinden farklı zeminlerden oluşan üç ana etapta şekilleniyor: plaj, orman ve dağ. Plaj etabı yüksek hız ve mücadele gerektirirken, orman parkuru sürücünün teknik hakimiyetini ön plana çıkarıyor. Dağ etaplarında ise sporcular deniz seviyesinden başlayıp 2 bin 365 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmayı hedefleyecek. Değişken zeminler, uzun tırmanışlar ve teknik bölümler, yarışçıların motosiklet hakimiyetiyle birlikte fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını da teste tabi tutacak.

organizasyon, destek ve program:

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, yarış öncesi hazırlıklar hakkında bilgi vermek üzere Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette belediyenin organizasyona sağladığı destekler ve koordinasyon konuları ele alındı.

Kemer Belediyesi organizasyona katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yarışların bölge tanıtımına ve spor turizmine önemli katkı sunacağını vurguladı. Başkan Topaloğlu'nun ifadesiyle, "Sea To Sky Yarışlarını, spor turizmin en önemli destinasyonları arasında yer alan Kemerimizde yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yarışların turizme büyük katkısı var. Milyonlarca insan bu yarışları izlemek için sabırsızlanıyor."

Organizasyonun programında 7 Ekim Çarşamba günü Ayışığı Koyu'nda düzenlenecek basın toplantısı ile yarışın detayları paylaşılıp, aynı gün yapılacak plaj etabı YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Etapların yanı sıra özel etap yarışları da etkinlik kapsamında yer alacak ve ilk günün yarışları izleyicilerle buluşturulacak.

KEMK Başkanı Semih Özdemir, belediyenin sağladığı destek için Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti ve yarışın uluslararası katılımla gerçekleşmesinin Kemer'e sportif ve ekonomik anlamda dönüt sağlayacağını belirtti.

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE 7-10 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SEA TO SKY ENDURO MOTOSİKLET...

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE 7-10 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SEA TO SKY ENDURO MOTOSİKLET YARIŞLARI VE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NIN 7’NCİ AYAĞINDA, 40 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 350 SPORCU MÜCADELE EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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